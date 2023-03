Carburants : la pénurie peut-elle s'étendre ?

Le déblocage du dépôt pétrolier de Donges, l'un des plus grands dépôts pétroliers de l'Hexagone, ce mardi soir, devait permettre d'approvisionner les stations de Loire-Atlantique. Pourtant, à la pompe, il n'y a pas d'effets immédiats. La situation s'aggrave, dans la région, mais aussi à travers le pays où le nombre de stations qui manque d'au moins un carburant ne cesse d'augmenter, 4 % le week-end dernier, 8 % lundi, 12 % ce soir. Cette situation est essentiellement due à des problèmes d'acheminement. Au large de Fos-sur-Mer, des dizaines de cargos attendent de pouvoir décharger leur pétrole car l'accès à la majorité des raffineries est bloqué, a l'entrée comme à la sortie. Mais le carburant ne manque pas pour l'instant, il y a du stock. Les 200 dépôts pétroliers du pays sont encore capables de fournir quinze jours de consommation de carburant. Mais encore faut-il pouvoir l'acheminer. Ce qui parait difficile quand les blocages empêchent des camions citernes de venir faire le plein et de livrer les stations essence. Les automobilistes sont aussi inquiets et ont tendance à surconsommer. Face aux inquiétudes, ils essaient d'être prévoyants et n'hésitent pas à faire le plein. Et ce comportement risque très vite d'aggraver la situation, comme l'explique Anne-Sophie Alsif, associée, cheffe économiste chez BDO France. Ce qui pourrait avoir une autre conséquence : faire grimper les prix des carburants à la pompe dans les jours qui viennent. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Hesse, M. Ramaugé