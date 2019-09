Carburants : la taxe de trop ?

C'est la conséquence directe de l'attaque d'une installation pétrolière en Arabie saoudite. Les prix à la pompe vont augmenter, et accessoirement les taxes sur les carburants. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir vient de lancer une pétition pour mettre fin à la TVA. La suppression de cette taxe sur la taxe permettrait d'économiser respectivement 12 centimes et 14 centimes d'euro par litre pour le diesel et pour l'essence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.