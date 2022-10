Carburants : le cri d'alerte des agriculteurs

C'est un geste anodin qui ne l'est plus du tout. Associé avec son frère et sa mère, Rémi Souche, producteur laitier à Cisternes-la-Forêt (Puy-de-Dôme), possède plusieurs tracteurs sur son exploitation. Ce jour-là dans sa cuve, il reste moins de 300 litres, soit l'équivalent de deux jours de travail intensif. Alors, dans cette famille d'agriculteurs, c'est l'urgence qui dicte le programme de leur journée. La priorité est de donner à manger à leurs 200 vaches. L'entretien de toute leur prairie se fera plus tard. En ce moment, si le ravitaillement en carburant s'effectue aux compte-gouttes, les doutes, la colère et les questions s'accumulent. À 60 km de là, Frédéric Lauvergne, distributeur carburants chez Lagarde Éco Énergie, constate au quotidien l'amertume des agriculteurs. Les livraisons de carburant sont rationnées par la pénurie, mais aussi par le prix. En trois semaines, le tarif a pris 500 euros de plus sur une livraison de 1 000 litres. Dans sa ferme, Jean-François Guissez, agriculteur à Moureuille, est inquiet. Sans perspectif pour la suite, mais non sans une certaine désolation. Comme les professionnels de santé, les agriculteurs souhaitent être considérés comme prioritaires. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes