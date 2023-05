Carburants : le diesel redevient une bonne affaire

C'est la troisième semaine de baisse consécutive pour l'essence et la septième semaine pour le gasoil. Ces bonnes nouvelles ne sautent pas aux yeux quand on fait le plein. Certains constatent tout de même cette baisse de prix. C’est le cas de Daniel. La dernière fois qu'il a fait le plein de sans-plomb 95, il était à plus de 2 euros le litre. Mais en ce moment, c'est à 1,89 euro. Il réalise qu'il y a près de douze centimes d'écart. Alexandre, lui, prend sa voiture tous les jours pour aller travailler. Même avec cette baisse de prix, il trouve que son budget carburant est trop important. Juste pour aller au travail, lui et sa femme dépensent 600 euros par mois. Il estime que le prix devrait baisser à 1,60 euro, sinon la situation leur sera compliquée. Ce qui est marquant, c'est aussi la différence de prix entre l'essence et le gasoil. Le diesel est en moyenne quinze centimes moins cher. Il s'agit du plus grand écart depuis sept ans. Il y a encore quelques mois, Christophe aurait pu en profiter, mais il a changé sa voiture diesel pour une voiture essence. Résultat, après dix années de vente en chute libre, les véhicules diesel font de la résistance. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Blanquart, F. Moncel