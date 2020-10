Carburants : le super éthanol gagne encore du terrain en France

Vous êtes peut-être l'un des récents convertis au superéthanol, également appelé E85. Ce carburant contient 85% de produits d'origine végétale. S'il a eu du mal à démarrer, les Français l'ont désormais bien adopté. Et cela grâce essentiellement à son prix : près 70 centimes d'euro le litre. La vente de superéthanol est en nette augmentation. La station-service "Total access" de Draveil (Essonne), écoulait avant 200 000 litres par mois, contre désormais 600 000 litres par mois selon la gérante. Un engouement dont comptent bien profiter les compagnies pétrolières. Sur les 11 000 stations-essence en France, 20 050 proposent ce carburant, soit près de 20%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.