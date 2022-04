Carburants : les bons gestes pour baisser sa consommation

Avec des prix qui restent proches des 2 euros le litre, chacun a sa méthode pour réduire sa consommation, et la première est de réfléchir à ses déplacements. "Je fais plusieurs choses à la fois, les courses, l'essence", indique un conducteur. "Je lève le pied un peu plus, surtout que moi je suis en ville, ça consomme davantage", déclare une jeune femme. Mais se transformer en conducteur parfaitement vertueux n'est pas si évident. Nous avons donc décidé de retourner à l'école. Vincent Vivalda est moniteur formé à l'éco conduite. "Dans cette conduite, portez le regard très loin. Vous pouvez déjà voir que le feu est au rouge. Rien qu'en décélérant, on ne quasiment consomme plus", indique-t-il. Le moniteur casse au passage beaucoup d'idées reçues. "On va se lancer assez fort. On lance bien la première, deuxième très tôt, troisième tôt, et là on commence à arrêter d'accélérer. On lève légèrement le pied, on se laisse aller par l'inertie de la voiture. Le compte-tours reste aux alentours de 1 000 - 1 500 tours par minute, pas plus", poursuit-il. Anticiper et rouler à bas régime, voilà la clé de cette conduite très économe. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau