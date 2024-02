Carburants : les distributeurs gonflent-ils leurs marges ?

A la pompe, ce jeudi après-midi, vous êtes nombreux à faire le même constat sur le prix du carburant. La plupart des automobilistes sont dans l'inquiétude quant à son augmentation régulière. Sur un litre de carburant à 1,80 euro, vous payez 90 centimes de taxe, 11 centimes pour le raffinage, 45 centimes de pétrole et 26 centimes d'euro pour la distribution. En général, lorsque le cours du pétrole augmente, les distributeurs diminuent leurs marges pour que le prix ne s'envole pas. À l'inverse, lorsque le prix du pétrole baisse, ils augmentent ses marges. En conséquence, il n'y a que peu de changements à la pompe. Les distributeurs s'étaient engagés à faire des efforts. Mais une association de consommateurs dénoncent une promesse non tenue. "Il y a une baisse, cet été, du prix des carburants, mais elle est due à celle du cours du baril. Et elle aurait pu être beaucoup plus importante si les distributeurs avaient maintenu une marge correcte", explique Ibtissam Mozher, analyste socio-économique à la CLCV. La marge de 26 centimes dénoncée par cette association ne termine pas directement dans la poche des stations-service. Le cours du pétrole est reparti à la hausse ces dernières semaines, alors, le prix à la pompe ne devrait pas diminuer dans les prochains jours. TF1 | Reportage V. Topenot, A. Ponsar