Carburants : les frais kilomètriques revalorisés de 10%

Nathalie Do Nascimiento est infirmière libérale. Elle roule 2 000 km par mois. Sa voiture lui est indispensable pour sillonner l'Oise et rendre visite à ses patients. À chaque ravitaillement à la station-service, c'est 80 euros. Ces dépenses de carburant font partie des frais kilométriques, des frais que les professionnels peuvent déduire de leurs impôts selon un barème complexe qui mêlent, entre autres, puissance du véhicule et distance parcourue. Un barème que le gouvernement vient d'augmenter de 10%. Jusqu'à présent, elle déduisait jusqu'à 8 300 euros de ses impôts annuels. Mais lors de sa prochaine déclaration d'impôt, elle pourrait déduire 830 euros supplémentaires de son chiffre d'affaires. Selon le gouvernement, 2,5 millions de conducteurs sont concernés. En moyenne, leurs impôts devraient diminuer de 150 euros. Une mesure qui vise les rouleurs, mais certains ne seront pas concernés. Au lieu de déclarer leurs frais kilométriques réels au fisc et d'être obligés de conserver toutes leurs factures pendant trois ans, certains travailleurs choisissent la déduction forfaitaire de 10% de tous leurs revenus. C'est le cas de Thierry Courcier, rémouleur indépendant. Il dépense chaque mois 600 euros en carburant. Passé au frais kilométrique réel, il peut maintenant être bien plus avantageux pour lui. Selon le gouvernement, cette aide supplémentaire pour les gros rouleurs devrait coûter 400 millions d'euros. T F1 | Reportage P. Gallaccio, L. Cazabonne