Carburants : les gérants de stations face à la pénurie

Dans toutes les stations-service du département du Var, une visite est particulièrement attendue, celle du camion-citerne. Quand soudain le camion arrive. Effectivement, Nadir a vu juste. Pour lui, et comme tous les employés, c’est le soulagement. Mais c'est aussi le début de l'agitation. Quelques automobilistes sont un peu indisciplinés. Ces derniers jours, calmer les gens fait partie de son métier de gérant. L’or noir, car mardi, seules quelques centaines de camions ont pu quitter le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, contre 1 000, habituellement. Faute de ravitaillement, les automobilistes se ruent sur les stations d’essence situées en bordure d’autoroute, parfois, à la force des bras. D'autres se montrent plus prévoyants et misent sur les applications. Grâce à cette alternative, ils ont la possibilité de repérer les stations qui sont ouvertes. Dans cette file d'attente qui s'étend sur plus de 200 mètres, chacun y va de son astuce. En attendant un retour à la normale, la patience est le seul mot d'ordre pour tous les automobilistes. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit, M. Perrot