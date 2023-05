Carburants : les marges des pétroliers sous surveillance

Tous les jours à la pompe, face aux prix, le même sentiment : le prix du baril est revenu au même niveau qu’il y a un an et demi, mais pas les prix à la pompe. Alors, quelles marges se font les professionnels de la distribution ? Regardons d’abord du côté des indépendants, qui gèrent la moitié des 10 000 stations-services françaises, avec une particularité des contrats de long terme, aux marges fixées, des années à l’avance. Francis Pousse, président national des distributeurs de carburants et d’énergies nouvelles au syndicat Mobilians, affirme que la marge en station-service est en moyenne de un à deux centimes nets. Raison pour laquelle ils ont perdu une centaine de stations-services traditionnelles entre 2021 et 2022. Qu’en est-il ailleurs, dans les stations-services de la grande distribution et des pétroliers. Ces marges augmentent-elles ? Du côté des géants du secteur, Total répond que leurs marges sont globalement tout le temps d'un centime par litre. Même son de cloche du côté des magasins U, qui disent que leur politique de prix n’a pas changé et que leurs marges sont faibles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Baquet, W. Wuillemin