Carburants : les prix baissent-ils aussi vite qu'ils augmentent ?

Alors que les prix à la pompe commencent à baisser, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de cette réflexion : "Quand ça monte, ça monte très très vite. Quand ça baisse, ça met du temps". Ce sentiment se vérifie-t-il dans les faits lorsqu'on compare la fluctuation des prix du baril de pétrole depuis plusieurs semaines avec ceux des stations d’essence ? "Les prix sur les marchés internationaux sont immédiatement répercutés. On l'a vu d'ailleurs à la hausse, ça a été très vite répercuté. On voit qu'à la baisse, c'est assez rapidement répercuté puisqu'il y a eu des baisses sensibles depuis hier", explique Jean-Pierre Favennec, consultant spécialiste de l'énergie. Alors que le cours du baril est passé de 128 dollars la semaine dernière à 100 dollars aujourd'hui, certaines stations d’essence ont déjà fait diminuer de plusieurs dizaines de centimes le prix du gazole et du sans plomb. Pour répercuter cette baisse dans sa totalité, "il faut en moyenne onze jours ouvrés pour observer 90% (de la baisse de prix)... La répercussion totale (...) prend environ 20 jours ouvrés", indique la banque de France. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand