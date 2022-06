Carburants : les prix du gazole vers des records

En moyenne en France, le gazole se vend 2,13 euros le litre. À un centime de son record historique. Sans la remise du gouvernement, il serait battu. Pourtant il y a un mois, il était moins cher que l'essence, sous les 2 euros. Après une forte hausse du sans plomb, à cause de la demande américaine, le gazole flambe à son tour et il est difficile de suivre. Ces prix records, nous les devons en grande partie à l’Europe qui a décidé de se passer du pétrole russe. Nous et nos voisins en sommes dépendants de 13 à 67%. Il faut s’approvisionner ailleurs, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Et ce bouleversement du marché tire les prix vers le haut. “A la rentrée, la situation se sera à peu près stabilisée, de façon à retrouver un équilibre dans les produits pétroliers. Et entre autres, un gazole moins cher que l'essence”, explique Francis Pousse, président de Stations-services et énergies nouvelles (Mobilan). Le gazole est donc moins cher en général, d’autant que les États-Unis et les pays producteurs du Moyen-Orient ont récemment décidé d’augmenter leur production. Cela devrait limiter cette flambée des prix à la pompe. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Chevreton, B. Chastagnier