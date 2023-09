Carburants : les prix flambent pour la rentrée

C'est la rentrée pour Théo. Première journée en entreprise, et il sait déjà que ça va lui coûter cher. À la station Esso, le litre du sans plomb 98 est à 2,05 euros. Un peu plus loin, pour Shell, c'est 2,31 euros pour le sans plomb 95 et 2,22 euros pour le diesel. Les prix grimpent partout. Contrairement à l'année 2022, pas d'opération promo en tout genre, ni du côté du gouvernement, pas de nouvelle ristourne à l'acompte, ni du côté des distributeurs, pas de nouvelles offres commerciales pour Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan, contactés ce lundi 4 septembre. Du côté d'E.Leclerc, il n'y a pas de réponse. Sans l'assumer publiquement, certains acteurs se justifient. Seul Casino, chez les grandes surfaces, maintient son opération carburant à prix coûtant, tous les week-ends jusqu'à fin octobre. Quant au groupe Total Energies, il confirme que les prix restent plafonnés à 1,99 euro. Résultats, ses stations sont parfois les moins chères et les plus fréquentées. Ce plafonnement des prix va durer jusqu'à la fin de l'année 2023, après, "trop tôt pour le dire", nous répond le géant français. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Romanens, O. Cresta