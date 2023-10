Carburants : les prix repartent à la hausse

C’est une mauvaise nouvelle avant le départ en vacances. Le plein de carburant coûte plus cher que la semaine dernière. “On arrive pas loin des deux euros, à peu de chose près. Quand c’est les vacances et quand on veut emmener ses petits-enfants en vacances, c’est un budget qui augmente”, se confie une dame. Après trois semaines de baisses consécutives, les prix des carburants repartent à la hausse. À la pompe, le litre de SP95 affiche désormais 1,83 euro en moyenne. Celui du diesel est de 1,88 euro. Ces quelques euros de plus sur votre plein ne passent pas inaperçus. Comment expliquer une telle hausse ? “Pour ces dernières semaines, c’est vraiment le conflit israélien qui est responsable de la hausse. Dès que vous avez une tension internationale, quelle qu'elle soit, vous avez un impact sur les prix à la hausse, que ce soit pour l’énergie, mais également par exemple pour les denrées alimentaires ou pour l’or”, explique Anne-Sophie Alsif, associée chef économiste - BDO France. Cette hausse, les petites stations doivent d’ores et déjà répercuter. De leur côté, les grands distributeurs maintiennent leurs opérations à prix coûtant, pour attirer les clients. TF1 | Reportage J. Maviert, E. Payrô, M. Beringer