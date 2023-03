Carburants : les prix repartent à la hausse

Ça ne vous a pas échappé, à la pompe, les prix remontent. En une semaine, le litre de carburant a augmenté de 2,6 centimes en moyenne, un air de déjà vu. Comment expliquer cette hausse, alors que le prix du baril de pétrole est en baisse ? Voici la réponse : le blocage des raffineries et des dépôts de carburants, entraînant la rupture de stock dans les stations-services. Depuis une semaine, le mouvement de grève complique la logistique d’approvisionnement avec un effet direct sur les prix à la pompe. “La cause principale de cette hausse, c’est l’augmentation des frais de distribution de camionnage, dû au blocage des raffineries. On a été cherché des produits plus loin dans d’autres dépôts, et donc, il y a une augmentation des frais qu’on a retrouvés dans les prix à la pompe” selon les explications de Jean-Louis Schilansky, spécialiste des hydrocarbures. Selon les experts, les prix devraient rester stables, sauf si le mouvement de grève se durcit. Pour amortir la hausse actuelle, les automobilistes les plus modestes ont jusqu’à la fin du mois pour demander l’indemnité carburant de 100 euros. Plus de trois millions et demi de personnes éligibles ne l’ont pas encore fait. TF1 | Reportage E. Payro, M. Ramaugé, P. Rousset