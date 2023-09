Carburants : les stations prêtes à vendre à perte ?

Les hausses à la pompe ont beau être récurrentes, mais vous ne vous y habituez toujours pas. La Première ministre a annoncé samedi que les distributeurs pourraient exceptionnellement revendre à perte. Les consommateurs n’ont pas l’air convaincu, et la grande distribution non plus. Depuis samedi, il n’y a eu aucun commentaire. Un silence qui en dit long. Les enseignes n’ont pas été consultés et se retrouvent, malgré elles, face à une mesure qui leur ferait perdre beaucoup d’argent très rapidement. Vont-elles jouer le jeu ? Possible, si l’opération ne dure pas trop longtemps. En revanche du côté des stations indépendantes, le carburant est la source de revenus principale. "Vendre à perte" serait tout simplement impossible. Alors quelles autres solutions ? L’État pourrait-il baisser les taxes ? Elles représente 60% du prix du carburant, soit plus de 40 milliards d’euros par an. L'indemnité carburant de 100 euros versée cette année aux foyers les plus modestes ne devrait-elle pas être renouvelé l’année prochaine ? TF1 | Reportage L. Kebdani, N. Pellerin