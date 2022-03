Carburants : les vols par siphonnage se multiplient

Cette nuit encore, un camion de ce transport aveyronnais a été siphonné, vidé de son diesel. Avec toujours le même mode opératoire, le carburant est dérobé quand les chauffeurs dorment sur les aires ou au bord des routes. Les réservoirs attisent la convoitise. À l'intérieur, 1 400 litres de gasoil. Pour l'entreprise, les pertes peuvent s'élever jusqu'à 2 500 €. Avec l'augmentation du prix du carburant, le fléau explose. Ces vols concernent le transport routier, mais aussi l'agriculture et le BTP. Représentant de la fédération du bâtiment du Lot, Mathieu Montagnac recense de nouveaux vols chaque semaine. Ces artisans portent plainte et décident de se protéger. Caméras, chiens de garde, vigiles... Cette société de travaux publics dépensent chaque année 30 000 € pour surveiller ce site. Depuis, le site n'a plus été cambriolé. Ses gérants cherchent désormais à protéger leur matériel lors des chantiers. TF1 | Reportage M. Chaize - M. Larradet