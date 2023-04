Carburants : les vols se multiplient

Un matin, Laurent Saquet, gérant de l'entreprise Houel, à Saint-Domineuc (Ille-et-Vilaine), est alerté par ses conducteurs de camion qui prennent leur service. Le portail de l'entreprise est ouvert et le cadenas sectionné. Les individus s'introduisent à deux reprises dans l'enceinte de ce négociant agricole et lui dérobent 2 500 litres de gasoil, soit une valeur de 4 500 euros. C'est la première fois que ce chef d'entreprise est victime de ce type d'infraction. Avec l'augmentation significative du prix du carburant et des pénuries, les vols se multiplient. Dans les zones industrielles et sur les chantiers notamment. L'entreprise 35 Transports & Entreposage, située en Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), en a aussi fait les frais. À cinq reprises, les camions ont été siphonnés sur le parking. Sur les conseils de la gendarmerie, la gérante a investi pour mieux sécuriser son site. Elle a renforcé l'éclairage de nuit et a rendu plus difficile l'accès au site. Mais cela n'est toujours pas suffisant, il y a deux semaines, en pleine nuit, 1 200 litres de carburant ont été à nouveau dérobés dans ses camions. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Giraud, F. Bourdillon,