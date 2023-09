Carburants : les vols se multiplient

C'est le cauchemar d'Olivier Montagne, gérant de Montagne Transports à Douvrin, retrouver les réservoirs de ses camions vidés. Le dernier vol de carburant date d'il y a deux semaines, la huitième cette année 2023. Depuis janvier, il estime les pertes à plus de 10 000 euros. Il a en plus dépensé 40 000 euros dans un système de vidéosurveillance, pour dissuader le plus possible les voleurs. Olivier Montagne n'est pas le seul, le vol de carburants se multiplie dans la région, au moins 250 cas depuis le début de l'année 2023. Les réservoirs sont percés ou siphonnés. Les agriculteurs sont eux aussi touchés. Pour tenter d'interpeller les malfaiteurs, les gendarmes multiplient les patrouilles dans les zones peu fréquentées où les camions stationnent de jour et surtout de nuit. Dans un secteur de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, 500 litres de carburant ont été volés la semaine dernière et les auteurs des faits sont toujours recherchés. Dans ces affaires, les profils sont variés. Avec les prix en station qui restent élevés, la gendarmerie maintient la vigilance. TF1 | Reportage V. Lamhaut, J. Ajili, M. Fiat