Carburants : moins chers pour les fêtes

À la pompe, ce n'est pas si évident. Mais oui, le prix du carburant diminue ces dernières semaines. Fin août, le diesel coûtait 1,90 euro/litre et le sans-plomb 95 1,97 euro/litre. Aujourd'hui, c'est en moyenne de 15 à 20 centimes moins cher. Si cette baisse des prix est jugée moindre, elle sera visible sur la route des vacances en fin d'année. Entre Bordeaux et Marseille par exemple, il y a quatre mois, il fallait dépenser 55 euros pour réaliser ce trajet avec une voiture diesel, quatre euros de moins aujourd'hui. Entre Nantes et Paris, autre exemple et même chose, on passe de 42 euros fin août à 38 euros désormais. Mais attention, faites jouer la concurrence. La station d'en face affichait le litre de diesel dix centimes d'euro plus cher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Ponsard