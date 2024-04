Carburants : nouvelle flambée à la pompe

Il ne lâche pas des yeux le compteur, car l'essence a dépassé les 2 euros. Hassan Kadiri est chauffeur de VTC depuis deux et parcourt 150 km par jour. Sur son salaire de 1 800 euros, 100 euros partent chaque semaine pour faire le plein. "On est obligé de travailler plus. Si on se trouve avec la même charge de travail, on se retrouve à travailler à perte. Donc pour combler, on fait des heures en plus, on travaille de nuit, ça impacte notre vie de famille", témoigne-t-il. Face au prix du carburant, les travailleurs libéraux sont en première ligne. À Poitiers, Érica Martin soigne des patients toute la journée. Infirmière libérale, elle parcourt chaque jour 120 km et cela pèse de plus en plus sur son budget. "Ça représente entre 30% et 40% sur mes charges annuelles. De 6h du matin jusqu'à 20h, on va de maison en maison pour soigner les patients. Du coup, on passe notre journée dans la voiture", nous dit-elle. Enfin, Sabrina Shalaby, coiffeuse à domicile depuis 2015, a dû faire des sacrifices. Avec 100 km à parcourir par jour, il est impossible de répercuter son budget essence sur les coupes de cheveux qu'elle facture. "Elles (ses clientes) sont généreuses, il y a toujours, du coup, un petit pourboire, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Mais je n'ai pas voulu l'imputer, donc je le prends vraiment à ma charge", confie-t-elle. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, C. Madronet, B. Hakala