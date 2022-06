Carburants : pétroliers et distributeurs à nouveau mis à contribution ?

Quelle que soit la station, le type de carburant ou les réductions annoncées à la pompe, le constat est toujours le même. En effet, malgré une légère baisse la semaine dernière, les prix se stabilisent au-dessus de 2 euros le litre pour l'essence et le gasoil. Le gouvernement demande à tous de faire un effort et surtout de la part du géant TotalEnergies. Le groupe a déjà prévu une baisse de 10 centimes pendant l'été, mais uniquement dans ces 123 stations d'autoroute. Lundi soir, Bercy affirme que TotalEnergies serait prêt à faire un effort sur le prix à la pompe sans plus de précision. L'entreprise est la seule à pouvoir le faire en France, car elle maîtrise l'ensemble de la chaîne de production du carburant, de l'extraction à la distribution. Elle peut donc rogner ses marges partout et baisser significativement ses prix à la pompe. Ce fut par exemple le cas de février à mai. En revanche, la situation est plus complexe pour les distributeurs. Car ils ne peuvent pas revendre à perte. La solution trouvée par une grande enseigne consiste à vendre son carburant à prix coûtant chaque week-end en remboursant la différence sous forme de bon d'achat. De son côté, le gouvernement a prolongé jusqu'au mois d'août la remise de 18 centimes à la pompe. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Janon