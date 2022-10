Carburants : pourquoi ça coince encore ?

Ce mardi après-midi encore, files d’attente et pénurie de carburant ont rythmé le quotidien de certains Français. Mais, il y a de fortes disparités régionales. Trois régions concentrent la majorité des ruptures de stock, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Île-de-France. Nous y avons fait un tour et en effet, la situation est tendue. La région parisienne est plus touchée, car elle ne parvient pas à répondre à la surconsommation de sa population. En Île-de-France, il n’y a que huit stations-service en moyenne pour 100 000 habitants, contre 18 par exemple pour l'Occitanie, bien moins concernée par les ruptures. La grève qui se poursuit dans les dépôts TotalEnergies de Feyzin perturbe quant à elle l’approvisionnement des stations de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces tensions concernent surtout les sans-plomb. Comment l’expliquer ? À la différence du diesel, tout le sans-plomb est habituellement raffiné en France, sauf qu’avec la crise, il a fallu mettre en place une filière d’importation en catastrophe. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Deschateaux, V. Gauquelin