Carburants : pourquoi la France est coupée en deux

Galère et files d'attente d'un côté, carburants à volonté de l'autre, la France est divisée. Voyons celle qui est à sec d'abord. Dans le Var, l'essence est rationnée. À Paris, une heure d'attente minimum pour les rares stations ouvertes. "C'est plus que la galère, parce que là, je suis tombé en panne. Je suis en réserve-réserve, j'ai poussé", confie un automobiliste. "Ça fait une heure et demie que j'attends. Une heure et demie pour aller bosser, j'ai un premier patient à 9h et je suis toujours dans la voiture. C'est ça qui est débile", s'exprime une autre. Une grosse moitié de l'Hexagone manque de carburants. Les pénuries les plus touchent le sud-est et surtout le nord, très gourmands en essence et diesel à cause de l'activité industrielle et du transport de marchandises. L'ouest, en revanche, est moins tendu. La plupart des raffineries sont à l'arrêt, en grève ou bloquées. Celle de Donges, par contre, fonctionne et ravitaillait jusqu'à ce mardi toute la façade atlantique. Mais ce soir, la CGT et Force Ouvrière annoncent une grève dans cette raffinerie à partir de demain. À Nantes, il n'y a pas de file d'attente devant les stations-service, mais certains prennent déjà leurs précautions. "Par sécurité, je mets un peu plus", déclare l'un d'eux. "Je n'ai pas attendu longtemps, mais je crois que je suis bien tombé. Vous voyez, là, ça va commencer à galérer. Avec la sortie des bureaux et tout ça, je pense que ça ne va pas être la même d'ici une demi-heure", ajoute un autre. TF1 | Reportage J. Garro, M. Alibert, V. David