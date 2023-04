Carburants : pourquoi les pénuries persistent

Quand nous avons voulu faire le plein en région parisienne, nous sommes tombés sur des stations complètement à sec d'essence. Il n'en reste pas une goutte de sans plomb. Après trois échecs, la quatrième est finalement la bonne. Et nous n'étions pas les seuls à éprouver autant de difficulté. Alors pourquoi l'Île-de-France et une partie de la région Centre rencontrent autant de problèmes d'approvisionnement. Ces zones sont dépendantes de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher en Normandie. Sauf le lundi, aucun camion ne sort. Les salariés poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. Et le lundi de Pâques n'arrange en rien, car les jours fériés, les stations ne sont plus alimentées. Si à ce jour Gonfreville est le dernier site bloqué, ailleurs en France, les autres raffineries reprennent du service et fournissent à nouveau les stations. Alors, est-ce qu'elles peuvent aider les régions en difficulté ? "En théorie, ils pourraient. Mais si on faisait ça, on crée aussi encore plus de panique", explique Sophie Meritet, économiste et experte énergie. Le risque est de désorganiser une chaîne d'approvisionnement qui se remet tout juste des précédentes grèves. Même si toutes les raffineries reprenaient du service normalement, il faudrait encore plusieurs jours pour que les stations fassent à nouveau le plein. TF1 | Reportage N . Robertson, M. Simon