Carburants : pourquoi les prix augmentent

Retour de vacances pour un étudiant et l'addition à la pompe lui paraît bien salée. "C'est cher quand on est jeune de mettre 70 euros en plein d'essence", confie-t-il. La facture est de plus en plus lourde en raison de la reprise économique mondiale. Actuellement, le litre de gazole s'élève en moyenne à 1,43 euro, soit 12% de plus qu'au début de l'année. Pour le sans plomb 95, le litre s'élève à 1,58 euro, soit 16% d'augmentation. Des niveaux qui flirtent avec les records enregistrés en 2018, avant le mouvement des gilets jaunes. Cette situation inquiète de nombreux professionnels. C'est le cas d'André Dubois, qui fait trois pleins par semaine. Mais entre la flambé du prix des carburants et la baisse d'activité liée au Covid, il accuse le coup. "Ça fait une baisse de revenu d'environ 200 euros net par mois. Ce qui représente à peu près 15 à 20% du bénéfice", indique-t-il. L'artisan-taxi espère accalmie, et surtout un geste de l'État. Lorsque nous faisons le plein, nous payons le prix de la matière première, le pétrole. Mais nous payons surtout des taxes, qui représentent deux tiers du prix des carburants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.