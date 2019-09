Carburants : pourquoi les prix augmentent-ils si vite ?

Les distributeurs de carburants se fournissent auprès des raffineries et celles-ci achètent du pétrole à un producteur. Dans ce circuit, des intermédiaires ou des traders peuvent intervenir dans les transactions. Alors comment le prix de l'essence ou du gasoil est-il fixé ? Pourquoi augmentent-ils si rapidement ? Et à qui profite cette hausse ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.