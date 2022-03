Carburants : pourquoi les prix baissent dans certaines régions ?

Nos journalistes ont filmé ce lundi un embouteillage dans une station-service d'Eure et Loire. En 24 heures, les prix à la pompe ont chuté avec un record pour le gasoil. Il était à 2,17 euros hier contre 1,94 cet après-midi. Pour une citadine, c'est quasiment 10 euros d'économie sur le plein de diesel. Presque une bonne affaire. Alors, un client est venu pour sa voiture, mais aussi sa tronçonneuse et sa tondeuse. Mais pourquoi, partout en France, le carburant est-il un peu moins cher ? Le fameux baril de pétrole est passé de 128 dollars la semaine dernière à 107 aujourd'hui. La crise en Ukraine avait fait bondir les prix, trop sûrement. Comme l'explique François Carlier, délégué général de la CLCV, "c'est un emballement un peu excessif des marchés". Ce dernier ajoute qu'il y a "une correction à la baisse". Mais attention, car il faut en moyenne dix jours avant de voir la répercussion à la pompe. Toutes les stations n'ont donc pas encore baissé leur prix. Dans une station du Finistère par exemple, cet après-midi, le litre de gasoil avait perdu seulement 3 centimes. En général, les prix sont plus élevés en ville. Alors, à Lyon, aujourd'hui, avec une baisse de 30 centimes des gasoils, certains ont retrouvé le chemin de la pompe. Selon les spécialistes, les prix vont rester élevés au moins jusqu'à la fin de l'été, mais de légères comme celle-ci pourraient apparaître de temps à autre. T F1 | Reportage M. Poissonnet, M. Pirckher.