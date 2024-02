Carburants : pourquoi les prix repartent à la hausse

Ce mardi matin, à Toulouse (Haute-Garonne), on cherche la station la moins chère, car partout, dans l'Hexagone, le prix augmente encore cette semaine. Cette augmentation varie entre deux à trois centimes d'euro, en moyenne. "Quand on utilise la voiture tous les jours pour faire ses courses, aller à la salle et au travail, ça fait beaucoup le mois", déplore une jeune maman. Cette nouvelle hausse semble malvenue à l'approche des vacances scolaires, pour ceux qui prendront leurs voitures. C'est notamment le cas de cet automobiliste, dans la vidéo en tête de cet article, qui va partir pour la Rochelle en Charente-Maritime. En début d'année, le prix était pourtant au plus bas. Le litre de sans plomb coûtait 1,77 euro et le gasoil 1,73 euro. En à peine un mois, les tarifs ont augmenté de quatre à sept centimes le litre, jusqu'à 1,81 euro pour le sans plomb aujourd'hui et 1,79 euro pour le gazole. Certaines stations affichent même des tarifs encore plus élevés. Ces augmentations s'expliquent notamment par les tensions au Moyen-Orient. Si la tendance est à la hausse, il est difficile de prévoir la suite, selon les experts. Si la hausse devait se poursuivre jusqu'à passer la barre des deux euros le litre, le prime carburant de 100 euros mis en place en 2023 pourrait, à terme, faire son grand retour. TF1 | Reportage S. Petit, T. Petit, J.M. Lucas