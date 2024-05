Carburants : pourquoi les prix sont plus élevés sur autoroute ?

En ce week-end prolongé, faites attention aux panneaux. Une bonne astuce pour comparer les prix du carburant sur l'autoroute et éviter les mauvaises surprises comme sur cette station où l'essence atteint les 2,15 euros le litre. Les automobilistes n'ont pas le choix, car le carburant est en moyenne plus coûteux sur l'autoroute. L'essence, par exemple, dépasse les deux euros le litre, environ quinze centimes plus cher qu'ailleurs. Plusieurs raisons justifient une telle différence de prix. D'abord, ces stations doivent rester ouvertes 24h sur 24 et engagent donc plus de frais qu'ailleurs. Par endroits, les prix atteignent même des niveaux record comme ici, près de Yon, avec un gasoil jusqu'à 2,42 euros le litre. Pour éviter de payer, une famille a trouvé la solution, anticiper. Autre astuce, quitter l'autoroute. La preuve, quelques kilomètres plus loin en ville, une station affiche le carburant 70 centimes moins cher. Pour l'association, 40 millions d'automobilistes, l'autoroute ferait même fuir certains usagers. Pour les faire revenir, les grandes surfaces implantées sur les autoroutes tirent les prix vers le bas, souvent sous les deux euros le litre. TF1 | Reportage A. Gay, M. Laurent, F. Amzel