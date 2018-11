Carburants : pourquoi des prix si élevés ?

Le litre de carburant n'a pas cessé d'augmenter depuis un an. Cette hausse est principalement due à l'élévation du prix du baril de pétrole. Toutefois, on a aussi constaté une majoration du montant de nos taxes, de six centimes par litre pour l'essence et onze pour le diesel. Selon un récent rapport sénatorial, seule une petite partie des recettes de cet impôt est allouée à la transition écologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.