Carburants : première baisse en deux mois

Dans une station-service, le litre de diesel est de 1,89 euro, contre 1,97 euro dans une autre, à cinq minutes de là. La seule différence, c'est que l'une propose la vente à prix coûtant et pas l'autre. Avec la multiplication des opérations de ventes à prix coûtant, en une semaine, le prix d'un litre de diesel et de sans-plomb est passé de 1,94 euro, en moyenne, à 1,91 euro aujourd'hui, 2 octobre 2023. Pour une enseigne, proposer du carburant à prix coûtant, cela signifie une ristourne de cinq à neuf centimes d'euro par litre, selon les stations. Et forcément, cela fonctionne. Pour attirer ses nouveaux clients en rayons, une distribution de bons de réduction est aussi effectuée directement à la pompe. Bref, dans les grandes surfaces, la guerre du carburant à prix coûtant est déclarée. E.Leclerc en propose tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est la même chose pour Carrefour et pour Casino. En revanche, Intermarché en propose deux week-ends par mois et Système U, le premier week-end de chaque mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Janon