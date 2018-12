Les prix du carburant sont à leurs plus bas niveaux

Les prix de l'essence et du gazole sont à leurs plus bas niveaux. Une bonne nouvelle pour les sociétés d'autocar, mais aussi pour les automobilistes. Le cours du pétrole a en effet chuté de 37 pourcents en deux mois. En octobre, le prix du baril était de 75,80 euros, pour finir à 47,20 euros en décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.