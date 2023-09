Carburants : que faire pour baisser les prix ?

Devant chaque station-service, le même constat : des prix à la pompe très élevés. L'État peut-il baisser les taxes ? Sur un litre de sans-plomb vendu 1,96 euro, vous payez le carburant, sa distribution, mais surtout +1 euro de taxe. Plus le prix du carburant est élevé, plus la TVA qui s'applique augmente, et plus l’État gagne de l'argent. En 2022, le gouvernement a engrangé deux milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'année précédente. Des voix s'élèvent pour le retour d'une taxe flottante déjà mise en place entre 2000 et 2002. Son principe est simple. Le gouvernement fixe un prix à la pompe, par exemple, 1,80 euro. Quand le prix du pétrole augmente, la part des taxes diminue automatiquement pour que ce prix ne soit jamais dépassé. Problème : cela peut coûter cher aux finances publiques. Le gouvernement se laisse la possibilité d'activer un autre levier. Taxer davantage les pétroliers ? Les marges générées grâce aux raffinages sont dans le viseur de l'exécutif. Il s'agit de l'étape qui permet de transformer du pétrole brut gazole ou sans plomb par exemple. En à peine cinq mois, ces marges ont été multipliées par cinq. Enfin, pourrait-on voir revenir une ristourne ? En 2022, cette remise avait permis de faire baisser le prix à la pompe pendant plusieurs mois. Mais elle a coûté environ 8 milliards d'euros à l’État. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire exclut de la remettre en place. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Cloix, A. Janon