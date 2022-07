Carburants : quelles aides ?

Ce sera bientôt la fin de la ristourne à la pompe pour tous. Si la remise actuelle de 18 centimes est prolongée jusqu'à fin septembre, elle sera progressivement réduite. Elle s'établira à douze centimes en octobre, six en novembre et prendra fin le 1er décembre 2022. En parallèle, Bercy va aider près de onze millions de foyers les plus modestes, dès le 1er octobre 2022, grâce à une indemnité carburant. Tous ceux qui utilisent leurs voitures pour aller travailler seront concernés. Cette prime est calculée en fonction de vos revenus. Si vous touchez moins de 1 550 euros brut par mois, vous aurez droit à 200 euros plus un bonus de 100 euros si vous parcourez 12 000 km par an au minimum. Si vous touchez moins de 1 937 euros brut, la prime atteindra les 100 euros, avec un bonus de 50 euros pour les gros rouleurs. Un couple gagne, par exemple, 2 123 euros brut. Chacun peut toucher 200 euros, et recevra 100 euros de bonus s'ils roulent beaucoup. Un couple dont le revenu s'élève à 3 184 euros bruts : chacun peut toucher 100 euros avec un bonus de 50 euros. Pour en bénéficier, la démarche est simple. Il suffit d'aller sur le site de la direction des finances publiques, déclarer sa situation et vous toucherez cette aide en une seule fois. T F1 | Reportage A. Barth, F. Couturon