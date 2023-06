Carburants : quels prix à la pompe cet été ?

Début juin 2023, les prix des carburants ont légèrement baissé. Pourtant, à l'heure de faire le plein, toujours la même impression côté automobiliste, celle de payer trop cher. Tous les voyants sont, pourtant, au vert pour que le plein nous coûte moins, à commencer par le prix du baril de pétrole. Le baril de pétrole coûte 77 dollars, en baisse de 40 % sur un an. C'est exactement ce qu'il coûtait en septembre 2021. À l'époque, le litre de gazole coûtait 1,47 euro, celui du sans-plomb 95, 1,59 euro, soit respectivement 20 et 25 centimes moins chers qu'en juin 2023. Comment expliquer la différence de prix ? Les marges des pétroliers ont-elles été revues à la hausse ? Ces tarifs élevés profitent à l'État, d'abord, car 60 % du prix d'un litre de carburant, ce sont des taxes. Les pétroliers, de leur côté, se défendent de profiter de la situation, assurant que la hausse des prix couvre leurs investissements. La hausse des prix serait liée à la guerre en Ukraine et aux différents blocages des grévistes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, P. Ninine, J. Clouzeau