Carburants : qui pourra bénéficier de l'aide "Gros rouleurs" ?

C'est la première chose que ce pompiste a faite ce matin, augmenter les prix du carburant dans sa station. La ristourne financée par l’État passe de 30 à seulement 10 centimes d'euros. Pour cet agriculteur, le passage à la caisse est difficile. Dans cette station dans le Vaucluse, les automobilistes ont tous les yeux rivés sur le compteur de la pompe, car le constat est immédiat. Nicolas Laborde a 22 ans. Il prend sa voiture tous les jours, pour aller travailler et il est ce qu'on appelle un gros rouleur. Il fait à peu près 25 000 km par an. Dans quelques mois, il pourrait bénéficier d'une nouvelle aide, plus ciblée de l'État. Elle serait versée directement aux automobilistes, qui touchent le SMIG. Pour cette mère de deux enfants, c'est nécessaire. Chaque jour, cette secrétaire roule au moins 50 km en voiture. À la fin du mois, son budget carburant s'élève à 400 euros et c'est une dépense incompressible. Les automobilistes éligibles pourraient toucher cette aide dans le courant du mois de janvier 2023. TF1 | Reportage P. Lefrançois, A. Chomy