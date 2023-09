Carburants : qui sera concerné par les aides ?

L'aide de l'État concerne cinq millions de foyers qui remplissent les mêmes conditions que pour la dernière indemnité carburant. D'abord aller au travail avec son véhicule, voitures ou deux roues thermiques. Ensuite avoir des revenus modestes, moins de 1 314 euros net par mois pour un célibataire et moins de 3 941 euros pour un couple avec deux enfants. En revanche, les retraités et chômeurs sont écartés de l'aide. Face à des prix toujours plus élevés, le gouvernement met la pression sur les raffineurs et leur demande de renier leurs marges, mais est-ce suffisant pour vraiment faire baisser les prix à la pompe ? Quelques centimes gagnés à chaque litre au mieux. Voilà pourquoi le gouvernement souhaite dans le même temps que les distributeurs vendent leurs carburants à prix coûtants. Super U prévoit plusieurs week-end jusqu'à la fin de l'année 2023, Casino, tous les week-end jusqu'à fin octobre et Intermarché, les derniers week-end de chaque mois jusqu'en 2024. Ces opérations, permettent-elles vraiment d'économiser sur un plein ? Non, la différence à la pompe aussi entre un et deux centimes, soit un euro de gagner pour un réservoir de 60 litres. TF1 | Reportage C. Diwo, V. Lamhaut, C. Bienenfeld