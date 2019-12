Carburants : risque-t-on vraiment une pénurie en raison des blocages de raffineries ?

Pour mettre un terme aux rumeurs sur les carburants, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé ce jeudi qu'il n'y a pas de risque de pénurie de carburant. Depuis plusieurs jours, une guerre de communication fait rage. D'un côté, nous avons le gouvernement et les pétroliers, et de l'autre, la CGT. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.