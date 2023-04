Carburants, transports : inquiétude pour Pâques ?

Un covoiturage, c'est la bonne surprise de cette fin de journée pour Michaël. Ce matin, son train pour Lyon, depuis Clermont-Ferrand, est annulé. Il a cherché toute la journée un plan B. Grève, week-end de Pâques, depuis quelques jours, les réservations sur les sites de covoiturages sont de plus en plus nombreuses. "On a au total 300 000 places proposées pour ce week-end. Et par rapport à l'an dernier, ça fait 50% de réservations en plus", nous montre Nicolas Michaux, porte-parole de BlaBlaCar, sur un graphique. Autre solution, le bus. La mère de famille que nous avons rencontrée devait se rendre à Montpellier par le train, depuis Clermont-Ferrand. Mais ce matin, il est annulé. Il est inimaginable pour elle de louper le début de ses vacances en famille. "Je suis obligée de faire 10h de bus au lieu de 3h30 de train", confie-t-elle. À la gare routière à Paris, on assiste à une affluence des jours de grand départ. La plupart des compagnies de bus ont anticipé. FlixBus, par exemple, a prévu une trentaine de véhicules en plus sur les routes. Même si le trajet est plus long, les voyageurs ont la certitude d'arriver. TF1 | Reportage F. Chadeau, N. Chiesa, F. Couturon