Carburants trop chers : des entreprises à l'arrêt

Dans une petite entreprise de transports à Saint-Jean-d'Illac (Gironde), au moment de remplir le réservoir, pas question de gâcher une goutte de gasoil. La gérante de Translire transport express estime à 15 000 euros par mois de plus en carburant. Mais la perte est encore plus grande chez Transports Guyamier à Ambès. Le gérant, Nicolas Guyamier gère une flotte de 250 poids lourds. Et selon lui, le prix du gasoil augmente trop vite pour s'organiser. Plus 40 centimes en seulement un mois. "Sur 600 000 litres, ça fait 150 000 euros par mois. Comment voulez-vous qu'on tienne en augmentant nos charges de 150 000 euros ? C'est financièrement pas tenable. À moyen terme, c'est-à-dire six mois, on est mort", déplore-t-il. Des camions acheminent principalement des matières premières et des denrées alimentaires. Leur prix va donc mécaniquement augmenter ces prochaines semaines. Et ceux qui ont parié sur le gaz naturel doivent même laisser certains véhicules à l'arrêt. Pour ces véhicules diesel, le prix est répercuté à la semaine. Il nous montre le résultat sur facture d'un client. Pour éviter une flambée générale des prix, les entreprises de transports réclament une aide concrète de l'Etat dans les prochains jours. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, N. Forestier