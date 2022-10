Carburants : un lundi noir à la pompe

Des millions d'automobilistes se souviendront de ce lundi noir au cours duquel ils ont cherché en vain à faire le plein. Il a fallu à des automobilistes sur l'autoroute A1 en région parisienne plusieurs heures avant d'accéder à la pompe. Parmi eux, beaucoup de travailleurs indépendants sont au bord de la crise de nerfs. Ce lundi 10 octobre, près d'un tiers des stations-essence étaient à sec. L'Île de France, le Sud et le Nord du pays concentrent l'essentiel des difficultés. À Lille, par exemple, une station est prise d'assaut. Il y a ceux qui gardent encore espoir et puis il y a Audrey, à Marseille, qui vit le scénario tant redouté. Ces difficultés d'approvisionnement sont particulièrement pénalisantes pour certaines entreprises. En Normandie, une compagnie de taxi est au plus mal, le transport médical représente 60% de son activité. Face à ces pénuries, l'État a puisé dans ses stocks stratégiques. Pour ne pas aggraver la situation, il va élargir l'interdiction d'utiliser des jerricans à l'ensemble du pays. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Kherraji