Carburants : un nouveau geste des distributeurs ?

À 1,99 euro le litre dans cette station TotalEnergies, le plafond est atteint pour l'essence comme pour le diesel. Selon les stations, il peut être quelques centimes moins chers ou à l'inverse, bien plus élevé. Dans ces conditions, le plafonnement à deux euros de Total jusqu'à la fin de l'année est plutôt apprécié. Mais le patron de TotalEnergies continuera-t-il à plafonner les prix en 2024 ? "Pourquoi ne pas la pérenniser ! Mais chaque chose en son temps", c'est ce qu'a déclaré Patrick Pouyanné, pour l'instant, concernant cette mesure. L'Etat tente de faire pression sur le groupe pétrolier, mais sa marge de manœuvre est limitée, comme l'explique Salomée Ruel, professeure associée en management logistique. Du côté des autres groupes pétroliers et des grandes surfaces, aucune mesure de plafonnement des prix n'est prévue. La ristourne de 30 centimes par litre appliquée par le gouvernement en 2022 serait inenvisageable aujourd'hui. Il est très coûteux pour les finances publiques. Depuis quatre mois, les prix des carburants étaient orientés à la hausse pour atteindre actuellement en moyenne 1,90 euro le litre de diesel et 1,94 le sans plomb. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Beringer, T. Valtat