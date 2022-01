Carburants : une facture toujours plus lourde

C'est un geste du quotidien qui donne aujourd'hui des sueurs froides à de nombreux Français. Mélanie est une mère de famille qui fait en ce moment environ 500 km chaque semaine avec son véhicule. Elle fait des remplacements dans les collèges. 250 € de son budget passe directement dans son réservoir d'essence. Se serrer la ceinture, s'offrir moins de loisirs, c'est aussi la réalité de Christophe. Il utilise de plus en plus son vélo pour aller travailler, mais il faut toujours une centaine de kilomètres en semaine. Il met du gasoil et il a fait les comptes par rapport à la même période l'an passé. Une facture en plus sur laquelle cette mère de famille ne peut pas faire l'impasse. Marine fait 300 km par semaine. Les Français subissent cette hausse de pleins fouets, et même au centre-ville de Montpellier, ils sont nombreux à s'arracher les cheveux comme Joël qui fait 500 km chaque semaine sur son scooter. En un an, le plein de sa moto a augmenté de 6 €, la conséquence directe d'un prix à la pompe qui n'a jamais été aussi haut. TF1 | Reportage M. Perrot - C. Arrigoni