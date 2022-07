Carburants : une nouvelle aide pour ceux qui vont travailler en voiture ?

Faire le plein, un passage toujours aussi redouté. Lundi matin, le ministre de l'Économie a confirmé plancher sur une indemnité carburant versée à tous les salariés qui utilisent leurs voitures pour se rendre au travail. Elle serait réservée aux foyers modestes qui gagnent jusqu'à 1 600 euros net par mois. Son montant est à plus de 60 euros. La somme exacte n'est pas encore arrêtée. Au total, onze millions de ménages seraient concernés. Qu'en est-il de l'aide pour les gros rouleurs ? Elle est aussi sur la table du gouvernement ces derniers jours. Elle pourrait s'ajouter à l'indemnité carburant pour les automobilistes qui parcourent plus de 30 km aller-retour tous les jours. Cette nouvelle aide va-t-elle mettre fin à la ristourne de 18 centimes sur le carburant ? On ne le sait pas encore. La remise sera maintenue jusqu'à fin aout. Et le gouvernement avait l'intention de la prolonger jusqu'à la fin de l'année. Mais si l'indemnité carburant est votée au Parlement, Bercy sera dans l'obligation de supprimer l'aide de 18 centimes. Depuis début avril, la ristourne à la pompe a coûté 2,5 milliards d'euros à l’État. TF1 | Reportage T. Leproux, B. Sid Ahmed