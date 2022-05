Carburants : une prime pour rouler au bioéthanol

Un boîtier bioéthanol est sous le capot de cette voiture. Il vient d'être installé dans ce garage, sur un véhicule qui, au départ, roule au sans-plomb 95. Et les demandes d'installation de boîtiers explosent. Il est à noter que depuis 2019, la région donne une aide de 400 euros maximum et quand on sait que l'installation d'un boîtier coûte en moyenne 1 000 euros, l'incitation est alors très forte. Pas plus de trois Smic par foyer, l'aide est conditionnée au revenu. Elle est aussi destinée aux habitants de la région et pour des véhicules de plus de deux ans. À la pompe, le litre de bioéthanol coûte 67 centimes, contre 1,85 euro pour un litre d'essence. Pour les automobilistes, le calcul est vite fait. On estime qu'il faut à peine une dizaine de pleins pour amortir l'investissement. Pour la région, il s'agit aussi d'améliorer le pouvoir d’achat des automobilistes. Depuis trois ans, 5 000 véhicules ont déjà été équipés. La prime a un effet levier important. Une forte demande qui fait que chez ce spécialiste l'auto, on forme actuellement 400 garagistes à l'installation du boîtier. Dans l'Hexagone, on compte 180 000 véhicules équipés d'un boîtier bioéthanol. T F1 | Reportage S. Hembert, B. Ajirbas