Carburants : une situation de plus en plus préoccupante

La Loire-Atlantique est aujourd'hui le département le plus touché par les pénuries. 55% des stations-service manquent d'essence ou de diesel. D'autres départements, essentiellement dans l'ouest et le sud du pays sont également touchés. Au niveau national, une station-service sur six manque de carburants. Pour comprendre pourquoi la situation ne s'améliore pas malgré les réquisitions, nous nous sommes rendus à Fos-sur-Mer. Deux cents manifestants bloquent toujours l'accès aux dépôts cet après-midi. Les camions-citernes, encadrés par les forces de l'ordre, peuvent tout de même accéder au site. Mais l'activité tourne au ralenti. En temps normal, 1 200 camions sortent du site chaque jour pour alimenter les stations-service de la région, contre seulement 400 actuellement. C'est trois fois moins. Ajoutez à cela les pleins de précautions de certains automobilistes, qui ne font qu'aggraver la pénurie. Il faudrait deux à trois semaines pour que la situation revienne à la normale. TF1 | Reportage J. Roux, E. Binet, M. Giraud