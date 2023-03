Carburants : vers de nouvelles pénuries ?

Trois heures seulement d’ouverture et déjà, ce pompiste varois doit fermer sa station. Lassitudes des automobilistes, certains cherchent de l’essence depuis deux jours. Situations préoccupantes, un peu partout dans le sud-est. Ici, cette station marseillaise a beau être fermée, mais une file d’attente est en train de se créer devant. À cause du blocage des raffineries et dépôts de la région, dans les Bouches-du-Rhône 50 % des stations manquent d’au moins un carburant. Faut-il craindre une pénurie à l'échelle nationale ? : pas encore. En métropole, 8 % des stations sont concernées. Mais ce chiffre pourrait rapidement augmenter. Par rapport à la carte de raffinerie, six d’entre elles ne fournissent plus aucun carburant. Quant aux dépôts pétroliers, là où est conservée l'essence avant d'arriver en station, eux aussi connaissent des blocages. C’est le cas en Bretagne, mais aussi en Fos-sur-Mer, ou les camions-citernes entrent au compte-gouttes. Pour éviter la rupture, certains préfets ont imposé des restrictions. C’est le cas dans le Vaucluse, le Gard, le Var, mais en Loire-Atlantique, ils n'ont pas encore d'arrêté. Mais déjà certaines stations fixent des limites de 30 litres maximum. C'est la seule solution pourtant pour ne pas aggraver la situation, le département compte déjà 29 % de stations en pénurie partielle. TF1 | Reportage C.Diwo, P. Géli, S. Guerche