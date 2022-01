Carburants : vers un geste du gouvernement ?

Si vous utilisez régulièrement votre voiture pour aller travailler, bonne nouvelle : le gouvernement pourrait annoncer dans les prochains jours une hausse du barème kilométrique. Pour l'exécutif, cette revalorisation semble être la plus pertinente des mesures pour les travailleurs qui font beaucoup de route. Problème, cette mesure est assez restrictive. Il faut payer des impôts et déclarer ses frais réels. Seulement 2,5 millions des Français sont concernés. Alors, pour toucher plus de monde, le gouvernement ne pourrait-il pas plutôt baisser les taxes sur les carburants ? Pour rappel, sur un litre d'essence, ces taxes représentent presque le tiers du prix. Pour Bercy, il n'en est pas question, car cela coûterait beaucoup trop cher. Un centime de baisse à la pompe, c'est un demi milliard d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État. Pour aider les plus modestes, il y a déjà l'indemnité inflation. Un chèque de 100 € versé aux 38 millions de Français qui touchent moins de 2 000 € net par mois. Pour le gouvernement, pas question de ressortir à nouveau le chéquier. Ces 100 € sont largement suffisants pour couvrir la hausse des prix du carburant. TF1 | Reportage A. de Précigout - A. Gaudin - F. Mignard