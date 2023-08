Carburants : votre retour de vacances vous coûtera plus cher

À quelques jours de la fin des vacances, vous vous posez déjà la question du plein d’essence pour le retour. Et quand le prix du carburant augmente, comme en ce moment, chacun y va de son astuce. Il y a ceux qui anticipent et ceux qui constatent, démunis, le prix à la pompe. En effet, si vous avez roulé entre Lille et Marseille le mois dernier dans votre citadine, vous avez dépensé environ 81 euros de gazole. Avec les dernières augmentations, le retour à la maison vous coûtera 88 euros, soit sept euros de plus. Cette hausse est en partie saisonnière. L’été, plus de monde prend la voiture. Quand la demande en carburant augmente, le prix aussi. Mais cette année, l’augmentation atteint des records, pourquoi ? L'explication se trouve à quelques milliers de kilomètres, l’Arabie Saoudite, un des plus gros pays exportateurs de pétrole, a décidé de réduire sa production. Selon les spécialistes, le prix des carburants risque de rester très haut, au moins, jusqu’au mois d’octobre. TF1 | Reportage L. Kebdani, L. Adda, W. Wuillemin